Сенат США збільшив військову допомогу Україні до $300 млн

Верхня палата американського Конгресу проголосувала проект закону, який передбачає збільшену в порівнянні з нинішнім роком, підтримку України у сфері безпеки й оборони у 2020 фіскальному році.

Про це повідомило в четвер Посольство України в Вашингтоні.

"Сенат США ухвалив законопроект, що пропонує розширити безпекову допомогу Україні до $300 млн", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, що це на $50 млн більше суми асигнування нинішнього року. При цьому, законопроект передбачає виділення $100 млн виключно на летальні види озброєнь.

Водночас, пропонується розширити допомогу США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони; протикорабельних ракет; а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної та берегової оборони.

За процедурою, закон "Про бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони” набуде чинності після його узгодження з Палатою представників, а також підписання президентом Сполучених Штатів.