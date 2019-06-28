Сенат США збільшив військову допомогу Україні до $300 млн

Сенат США збільшив військову допомогу Україні до $300 млн

Укрінформ
Верхня палата американського Конгресу проголосувала проект закону, який передбачає збільшену в порівнянні з нинішнім роком, підтримку України у сфері безпеки й оборони у 2020 фіскальному році.

Про це повідомило в четвер Посольство України в Вашингтоні.

"Сенат США ухвалив законопроект, що пропонує розширити безпекову допомогу Україні до $300 млн", - зазначається в повідомленні. 

Як уточнюється, що це на $50 млн більше суми асигнування нинішнього року. При цьому, законопроект передбачає виділення $100 млн виключно на летальні види озброєнь.

Водночас, пропонується розширити допомогу США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони; протикорабельних ракет; а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної та берегової оборони.

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За процедурою, закон "Про бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони” набуде чинності після його узгодження з Палатою представників, а також підписання президентом Сполучених Штатів.

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