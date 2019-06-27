У центрі Туніса підірвався смертник, є поранені — ЗМІ
Укрінформ
Біля поліцейського автомобіля у центрі столиці Туніса підірвався смертник.
Про це повідомляє TAP з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
“Чоловік підірвав себе поблизу поліцейського автомобіля у центрі Туніса”, - йдеться у повідомленні.
Пізніше в TAP повідомили, що в результаті вибуху постраждали двоє поліцейських та троє цивільних.
Всіх постраждалих було госпіталізовано.
Як повідомлялося, 17 червня в результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення.