У центрі Туніса підірвався смертник, є поранені — ЗМІ

Біля поліцейського автомобіля у центрі столиці Туніса підірвався смертник.

Про це повідомляє TAP з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

“Чоловік підірвав себе поблизу поліцейського автомобіля у центрі Туніса”, - йдеться у повідомленні.

Пізніше в TAP повідомили, що в результаті вибуху постраждали двоє поліцейських та троє цивільних.

Всіх постраждалих було госпіталізовано.

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Як повідомлялося, 17 червня в результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення.