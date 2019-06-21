У США стався вибух на нафтовому заводі

На нафтопереробному заводі у Філадельфії, США, стався потужний вибух, що спричинив масштабну пожежу.

Про це повідомляє NBC Philadelphia.

"Щойно стався вибух з інтенсивним займанням, командир оголосив третій рівень тривоги для цієї локації", - повідомив один з диспетчерів незабаром після вибуху.

Жителі найближчих будинків розповіли, що від вибуху затряслися стіни і впали картини.

Philadelphia Energy Solutions є найбільшим нафтопереробним заводом на східному узбережжі, на ньому працює близько 1000 людей.

Даних про загиблих і постраждалих не надходило.

Деталі інциденту з'ясовуються.