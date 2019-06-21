У США стався вибух на нафтовому заводі
Укрінформ
На нафтопереробному заводі у Філадельфії, США, стався потужний вибух, що спричинив масштабну пожежу.
Про це повідомляє NBC Philadelphia.
"Щойно стався вибух з інтенсивним займанням, командир оголосив третій рівень тривоги для цієї локації", - повідомив один з диспетчерів незабаром після вибуху.
Жителі найближчих будинків розповіли, що від вибуху затряслися стіни і впали картини.
Philadelphia Energy Solutions є найбільшим нафтопереробним заводом на східному узбережжі, на ньому працює близько 1000 людей.
Даних про загиблих і постраждалих не надходило.
Деталі інциденту з'ясовуються.