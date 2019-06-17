Теракт у Нігерії: смертниками були діти

Терористами-смертниками, які підірвали себе у Нігерії, виявилися дві дівчинки й хлопчик.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників.

“Трьома смертниками, які підірвали себе, вбивши 30 людей і поранивши 39, на північному сході в Нігерії, були дві дівчинки й один хлопчик”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Проте, в регіоні регулярно здійснюють напади бойовики терористичного угруповання “Боко Гарам”. Терористи, для досягнення своїх цілей, часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.

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Як повідомлялося, у результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення. Один теракт стався у місті Кондуга у неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол. Пізніше пролунали ще два вибухи - смертники підірвали себе у натовпі у барі.