У Нігерії внаслідок потрійного теракту загинули 30 осіб

У результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинуло 30 людей, ще 40 дістали поранення.

Про це заявив голова Агентства з надзвичайних ситуації штату Борно Усман Качалла, передає Aljazeera.

“В результаті атак кількість загиблих зросла до 30 людей. Ми маємо також понад 40 поранених”, - сказав він.

За словами представника місцевої самооборони, один теракт стався у місті Кондуга у неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол.

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Пізніше пролунали ще два вибухи - смертники підірвали себе у натовпі у барі.

Раніше повідомлялося, що у Нігерії озброєні бандити на мотоциклах вбили 34 людини у двох селах північного штату Замфара.