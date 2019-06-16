Кількість загиблих від вибухів у Сомалі зросла до 11
Укрінформ
У столиці Сомалі Могадішо внаслідок двох вибухів у суботу загинули щонайменше 11 осіб.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У результаті першого вибуху поруч із КПП біля президентського палацу загинули дев’ятеро людей.
Внаслідок вибуху другої бомби загинув водій та пасажир автомобіля, який рухався у напрямку аеропорту і зупинився на КПП.
У результаті інцидентів поранені близько 25 осіб.
Відповідальність за теракт узяла на себе пов’язане з «Аль-Каїдою» сомалійське екстремістське угруповання «Аль-Шабаб».
Фото: svoboda.org