Кількість загиблих від вибухів у Сомалі зросла до 11

У столиці Сомалі Могадішо внаслідок двох вибухів у суботу загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У результаті першого вибуху поруч із КПП біля президентського палацу загинули дев’ятеро людей.

Внаслідок вибуху другої бомби загинув водій та пасажир автомобіля, який рухався у напрямку аеропорту і зупинився на КПП.

У результаті інцидентів поранені близько 25 осіб.

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Відповідальність за теракт узяла на себе пов’язане з «Аль-Каїдою» сомалійське екстремістське угруповання «Аль-Шабаб».

Фото: svoboda.org