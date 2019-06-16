У Сомалі затримали одного з підозрюваних у скоєнні суботнього теракту

Поліція Сомалі підтвердила факт арешту підозрюваного в скоєнні теракту із застосуванням саморобного вибухового пристрою, розміщеного в автомобілі, в суботу в Могадишо.

Заступник начальника поліції Закія Хуссейн підтвердила, що в результаті атаки ніхто не постраждав. Сам же пристрій спрацював біля КПП на перехресті КМ4.

"Водій автомобіля, на якому було встановлено вибуховий пристрій, був затриманий, в результаті вибуху ніхто не постраждав", - повідомила Хуссейн у своїй заяві.

Вона також повідомила, що ще один автомобіль, споряджений вибухівкою, вибухнув поблизу перехрестя Саїд.

Там кількість загиблих збільшилася до дев'яти осіб.

Комісар Сомалі поліції Башир Абді Мухаммед заявив журналістам, що "дев'ять осіб загинули, 25 отримали поранення після вибуху бомби біля перехрестя Саїд".

Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за останні два теракти в столиці Сомалі, проте екстремістське угрупування "Аш-Шабаб", що бореться за повалення уряду, зазвичай здійснює подібні атаки.