У Польщі “замінували” кілька десятків дитсадків

Кількадесят дитсадків у Варшаві, Познані, Щеціні та інших містах Польщі отримали у четвер вранці повідомлення про підкладення вибухівки.

Дітей з садків евакуйовано, території дитячих закладів перевіряють відповідні органи, інформує TVP.INFO.

“Територію навколо будинків перевіряють відповідні служби. Дітей евакуйовано. Ми перевіряємо правдивість цих повідомлень і встановлюємо, хто за цим стоїть”,- повідомила представник управління поліції у Варшаві Ева Шиманська-Сіткевич.

Як інформувалося, на початку травня у Польщі було “заміновано” понад 120 шкіл, що призвело до затримки у проведенні випускних екзаменів.