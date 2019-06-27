У Польщі “замінували” кілька десятків дитсадків

У Польщі “замінували” кілька десятків дитсадків

Укрінформ
Кількадесят дитсадків у Варшаві, Познані, Щеціні та інших містах Польщі отримали у четвер вранці повідомлення про підкладення вибухівки.

Дітей з садків евакуйовано, території дитячих закладів перевіряють відповідні органи, інформує TVP.INFO.

“Територію навколо будинків перевіряють відповідні служби. Дітей евакуйовано. Ми перевіряємо правдивість цих повідомлень і встановлюємо, хто за цим стоїть”,- повідомила представник управління поліції у Варшаві Ева Шиманська-Сіткевич.

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Як інформувалося, на початку травня у Польщі було “заміновано” понад 120 шкіл, що призвело до затримки у проведенні випускних екзаменів.

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