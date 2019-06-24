З початку червня по Україні було понад 100 "мінувань" - Золотухін

“Мінування по всій Україні продовжуються. З початку цього місяця вже було понад 100 випадків мінувань по всій Україні, які не справдилися. Є усі підстави говорити, що відбувається систематична діяльність з дестабілізації ситуації в Україні. Інтересантом такого процесу є тільки один суб'єкт, який має час, натхнення і ресурси це коїти. Не зважаючи на те, чи хоче хтось "просто пєрєстать стрєлять", чи ні", - написав Золотухін.

За його словами, у понеділок об 11.10 надійшло чергове повідомлення про замінування столичного торговельно-розважального комплексу Ocean Plaza. Але там, за словами заступника міністра, охоронці заблокували усі виходи, окрім одних дверей, чим створили велике скупчення людей на виході. “Серед них і маленькі діти... Якби хтось проніс до ТРЦ бодай маленьку петарду, розміром з сірникову коробочку, від його хлопку могла б зчинитися паніка, що загрожувала б життю людей. Діток просто затоптали б у дверях”, - зазначив Золотухін.

На його думку, ДСНС України варто провести навчання з персоналом охорони торговельно-розважальних центрів, роз’яснити елементарні речі поведінки в критичних ситуаціях.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня було декілька повідомлень про “замінування” станцій київського метро "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота". Також повідомлялося про нібито замінування будівлі Центральної виборчої комісії, столичних дитячих садочків та центрального вокзалу, лікарні у Херсоні. У Харкові минулого тижня після отримання повідомлення про закладення вибухівки фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 232 заклади та установи, евакуювали 22562 особи.

Фото: www.facebook.com / Дмитро Золотухін