У Києві знову - масові "мінування": 16 будинків і 13 ТРЦ

“Є інформація про замінування 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів. Проводиться перевірка”, - сказала Блищик.

Нагадаємо, 6 червня столична поліція перевіряла повідомлення про замінування низки торгових центрів, дитячих садочків, лікарень, гіпермаркетів та закладів харчування. У списку "мінерів" були ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, гіпермармаркети "Епіцентр", "Ашан", Fozzy і "Мегамаркет", заклади харчування, зокрема, "Київська перепічка", кафе "Ярославна", і дитсадочки ("Теремок", "Незабудка" та ін.).