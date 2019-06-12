У Шевченківському райсуді Києва вибухівку не знайшли

“Повідомляємо, що станом на 10 годину 30 хвилин 12 червня 2019 року Шевченківський районний суд м.Києва відновив свою роботу після перевірки приміщення суду на наявність вибухових речовин та предметів”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що за наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку з Шевченківського районного суду міста Києва евакуювали працівників та відвідувачів у зв’язку з повідомленням про замінування.