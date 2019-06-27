Меркель знову стало зле на офіційному заході
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Укрінформ
Канцлеру ФРН Ангелі Меркель удруге за вісім днів стало зле на публіці у Берліні.
Про це повідомляє BBC.
“Можна було побачити як канцлер ФРН Ангела Меркель тремтіла під час церемонії в Берліні у четвер, через 8 днів після схожого інциденту”, - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, як 64-річна Меркель стисла свої руки у той час як вони тремтіли.
Однак, за дві хвилини їй стало краще, і вона потиснула руку новому міністру юстиції.
Пізніше їй також була запропонована склянка води, однак канцлер відмовилася.
За словами її речника Штеффена Зайберта, з самопочуттям Меркель усе добре.
Як повідомлялося, 18 червня канцлер ФРН Ангела Меркель майже знепритомніла під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Володимира Зеленського у Берліні.