Спека у Європі: обіцяють понад +40 градусів

У Німеччині, Польщі та Чехії в середу побито температурний рекорд червня за всю історію спостережень.

Очікується, що в більшій частині Європи в найближчі дні температура буде зростати, повідомляє ВВС.

“Деякі країни, у тому числі Франція та Швейцарія, очікують, що температура у четвер перевищить +40 градусів Цельсія”, - йдеться у повідомленні.

Метеорологи стверджують, що така спека викликана гарячим повітрям з північної Африки.

Через такі погодні умови французькі чиновники оголосили суворі попередження про ризик для життя населення країни.

Зокрема, деякі міста, включно з Парижем і Ліоном, обмежили рух транспорту, щоб спробувати зменшити наслідки забруднення повітря. У французькій столиці були встановлені додаткові фонтани, з'єднані з гідрантами. Деякі школи у Франції перенесли важливі іспити для учнів і навіть закрили навчальні заклади.

У Тулузі, де очікується, що температура в четвер досягне +41 градус Цельсія, благодійні організації будуть роздавати воду безхатькам.

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Навіть у високогірних Альпах температура перевищувала 30 градусів, зазначає видання.

У північно-східній частині Іспанії температура в п'ятницю може досягти +41 градусів за Цельсієм. Влада країни також попереджає про "значний ризик" лісових пожеж в деяких районах.

У Німеччині був зафіксований новий температурний рекорд для червня. В середу в містечку Кошен у федеральній землі Бранденбург повітря прогрілося до +38,6 градусів.

А у польському місті Радзинь і чеському Доксани також зафіксували нові національні максимуми з температурами +38,2 і +38,9 градуса відповідно.

Що стосується України, то у четвер, 27 червня, у західних, північних та центральних областях України очікуються короткочасні дощі, температура повітря 30°-35°.

У Києві та Київській області 27 червня пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура 28-30°; по області 26-31°.