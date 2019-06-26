Спека у Польщі побила температурні рекорди червня

У Польщі в середу, 26 червня, побито температурний рекорд червня: у місті Радзинь Любуського воєводства на заході країни зафіксовано 38,2 градусів за Цельсієм.

Про це повідомив у Твіттері Інститут метеоролії та водного господарства (IMGW) Польщі.

“Цифра дня: 38,2°C! Таку температуру зафіксувала наша автоматична метеостанція в місті Радзинь. Рекорд червня побито і це не останнє слово!..”,- інформує IMGW.

Рекордну температуру у місті Радзинь зафіксовано о 15:20 за місцевим часом.

Liczba dnia: 38,2°C!

Taką temperaturę zanotowała nasza automatyczna stacja #meteo w Radzyniu.

Rekord czerwca został pobity, a to nie jest ostatnie słowo! W sieci pomiarowo-obserwacyjnej #IMGW posiadamy stacje klimatologiczne, z których dane odczytywane są na koniec miesiąca!#UPAŁ pic.twitter.com/X6HzokAkWY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) 26 червня 2019 р.

Як інформує TVN Meteo, попередній температурний рекорд було встановлено 27 червня 1935 року у Вроцлаві: 38°C.

Зазначається, що з 245 вимірювальних станцій в Польщі 108 показало температуру, що перевищувала 33°C.

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За оцінками польських метеорологів, на зміну антициклону, що прийшов з Африки, з четверга у Польщі спостерігатиметься значне охолодження – вдень до 24°C. Утім, в найближчу неділю стовпчики термометрів знову піднімуться вдень до 34°C.