Спека у Польщі побила температурні рекорди червня
Про це повідомив у Твіттері Інститут метеоролії та водного господарства (IMGW) Польщі.
“Цифра дня: 38,2°C! Таку температуру зафіксувала наша автоматична метеостанція в місті Радзинь. Рекорд червня побито і це не останнє слово!..”,- інформує IMGW.
Рекордну температуру у місті Радзинь зафіксовано о 15:20 за місцевим часом.
Liczba dnia: 38,2°C!— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) 26 червня 2019 р.
Taką temperaturę zanotowała nasza automatyczna stacja #meteo w Radzyniu.
Rekord czerwca został pobity, a to nie jest ostatnie słowo! W sieci pomiarowo-obserwacyjnej #IMGW posiadamy stacje klimatologiczne, z których dane odczytywane są na koniec miesiąca!#UPAŁ pic.twitter.com/X6HzokAkWY
Як інформує TVN Meteo, попередній температурний рекорд було встановлено 27 червня 1935 року у Вроцлаві: 38°C.
Зазначається, що з 245 вимірювальних станцій в Польщі 108 показало температуру, що перевищувала 33°C.
За оцінками польських метеорологів, на зміну антициклону, що прийшов з Африки, з четверга у Польщі спостерігатиметься значне охолодження – вдень до 24°C. Утім, в найближчу неділю стовпчики термометрів знову піднімуться вдень до 34°C.