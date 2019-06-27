Українців сьогодні очікує +35°, на заході, півночі та у центрі — дощі

У четвер, 27 червня, у західних, північних та центральних областях України очікуються короткочасні дощі, температура повітря 30°-35°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“27 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с”, - йдеться в повідомленні.

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Температура у західних та північних областях 26-31°, на решті території 30-35°.

У Києві та Київській області 27 червня пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура 28-30°; по області 26-31°.