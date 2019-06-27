Парламент Чехії не зміг висловити недовіру уряду Бабіша

Парламент Чехії не зміг висловити недовіру уряду Бабіша

Укрінформ
У парламенті Чехії не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для висловлення вотуму недовіри уряду Андрея Бабіша, якого звинувачують у корупції.

Голосування відбулося вже у ніч проти четверга, 27 червня, після 17-годинних дебатів, повідомляє DW.

"Голоси парламентаріїв розділилися - 85 депутатів підтримали вотум недовіри, ще 85 виступили проти із загальної кількості у 200 членів парламенту. Решта - були відсутні або ж утрималися", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 23 червня на вулицях Праги сотні тисяч людей вимагали негайної відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша, якого звинувачують у корупції, а також проведення незалежного розслідування щодо нього. Ця акція стала наймасовішою в Чехії з часів Оксамитової революції 1989 року.

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Бабішу закидають, що у 2007 році його холдинг Agrofert незаконно отримав мільйонні субсидії від Євросоюзу, які призначалися для підтримки малих підприємств.

У Єврокомісії вважають, що у випадку Бабіша має місце конфлікт інтересів з огляду на його політичну та бізнесову діяльність. Єврокомісія може змусити компанію Бабіша повернути отримані близько 17,4 мільйона євро. Сам прем'єр відкидає усі звинувачення на свою адресу.

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