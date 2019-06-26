Шефа протоколу Трампа відсторонили від служби напередодні саміту G20

Начальника управління протоколу адміністрації президента США Шона Лоулера відсторонено від служби напередодні саміту Великої двадцятки (G20) в Японії.

Про це повідомляє NBC News.

Два джерела видання повідомили, що Лоулер був знятий зі своєї посади у зв'язку з розслідуванням звинувачень в дискримінації та погрозах. Вони відмовилися уточнювати деталі звинувачень, вказавши тільки на те, що його підлеглі подали у відставку на знак протесту проти його керівництва і поведінки.

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За словами третього співрозмовника, Лоулер поінформував Держдепартамент, що планує подати у відставку після саміту G20. Замість нього в саміті візьме участь його заступниця Мері-Кейт Фішер.

Нагадаємо: Лоулер був призначений Дональдом Трампом на посаду голови протоколу в вересні 2017 року.