Шефа протоколу Трампа відсторонили від служби напередодні саміту G20

Шефа протоколу Трампа відсторонили від служби напередодні саміту G20

Укрінформ
Начальника управління протоколу адміністрації президента США Шона Лоулера відсторонено від служби напередодні саміту Великої двадцятки (G20) в Японії.

Про це повідомляє NBC News.

Два джерела видання повідомили, що Лоулер був знятий зі своєї посади у зв'язку з розслідуванням звинувачень в дискримінації та погрозах. Вони відмовилися уточнювати деталі звинувачень, вказавши тільки на те, що його підлеглі подали у відставку на знак протесту проти його керівництва і поведінки.

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За словами третього співрозмовника, Лоулер поінформував Держдепартамент, що планує подати у відставку після саміту G20. Замість нього в саміті візьме участь його заступниця Мері-Кейт Фішер.

Нагадаємо: Лоулер був призначений Дональдом Трампом на посаду голови протоколу в вересні 2017 року.

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