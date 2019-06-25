Головний прикордонник США подав у відставку

Виконувач обов'язків глави Митно-прикордонної служби США Джон Сандерс заявив, що йде з посади в той час, як у Штатах не вщухають скандали з неналежним поводженням із затриманими дітьми – нелегальними мігрантами.

Чиновник зазначив, що залишить службу 5 липня, повідомив телеканал CNN.

"Я залишаю на ваш розсуд визначити, чи був я успішним", — написав Сандерс в офіційному листі працівникам служби, який опинився в розпорядженні журналістів.

Джон Сандерс керував Митно-прикордонною службою з квітня цього року.

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Заява чиновника про відставку збіглася з гучними протестами в США щодо жахливого поводження із затриманими на кордоні дітьми-мігрантами. За повідомленнями, близько 250 дітей впродовж тижнів перебували в умовах, які не відповідають санітарним нормам.

У відомстві заперечують, що саме це стало причиною рішення Джона Сандерса. Сам же чиновник її не називає.