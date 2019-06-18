Трамп оголосив про початок депортації нелегальних мігрантів зі США

«На наступному тижні ICE (імміграційна та митна поліція США - ред.) почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати», - заявив він.

За словами президента, біженці будуть вислані так само швидко, як вони з'явилися в США.

Трамп зазначив, що Мексика і Гватемала виконують «хорошу роботу» у вирішенні міграційної кризи. «Єдині, хто нічого не робить, це демократи в Конгресі», - підкреслив глава Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року правоохоронці США затримали понад 130 тис. мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Мексикою.