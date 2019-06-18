Трамп оголосив про початок депортації нелегальних мігрантів зі США

Трамп оголосив про початок депортації нелегальних мігрантів зі США

Укрінформ
Наступного тижня США почнуть процес депортації мільйонів нелегальних мігрантів.
Про це глава держави Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter.

«На наступному тижні ICE (імміграційна та митна поліція США - ред.) почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати», - заявив він.

За словами президента, біженці будуть вислані так само швидко, як вони з'явилися в США.

Трамп зазначив, що Мексика і Гватемала виконують «хорошу роботу» у вирішенні міграційної кризи. «Єдині, хто нічого не робить, це демократи в Конгресі», - підкреслив глава Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року правоохоронці США затримали понад 130 тис. мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Мексикою.

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