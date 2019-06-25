Ердоган каже, що рішення щодо російських С-400 пов'язане з суверенітетом Туреччини

Російські системи зенітно-ракетних комплексів С-400 почнуть надходити до Туреччини вже в липні.

Про це у вівторок заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

“Сподіваюсь, що ми почнемо отримувати ЗРК С-400, які ми замовили, наступного місяця“, - сказав він.

За словами Ердогана, питання придбання російських ЗРК напряму пов'язано з суверенітетом Туреччини.

Він також наголосив, що країна не робитиме жодного кроку назад у цьому питанні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає три пакети санкцій, аби покарати Туреччину за закупівлю нею російської системи ЗРК С-400.

Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400. Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США нібито поставили Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина повинна розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі спростували цю інформацію.