Трамп обирає заміну для своєї речниці з п'яти іменитих кандидатів

На посаду речника Білого дому замість Сари Сандерс, яка завершує свою роботу в Вашингтоні цього місяця, розглядається до п'яти відомих кандидатур.

Про це повідомив сам президент США Дональд Трамп у інтерв'ю виданню The Hill.

"Замінити Сару буде нелегко, багато людей хочуть потрапити на цю роботу. Ми маємо чотири чи п'ять людей, які дійсно цього хочуть, це дуже хороші люди, дуже відомі імена", - зазначив глава Білого дому.

Він зазначив, що Сара Сандерс є "незамінною" для нього та висловив переконання, що вона виграє на виборах губернатора штату Арканзас.

І хоча президент Трамп не назвав жодного можливого кандидата, вважається, що на посаду речника адміністрації президента претендують директор з питань комунікацій офісу першої леді Стефанія Грішам, заступник речника Білого дому Хоган Гідлі й колишня речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Трамп заявив, що Сара Сандерс наприкінці червня залишить посаду речниці Білого дому та повернеться в рідний штат Арканзас.

Серед інших можливих кандидатів на заміну Сандерс американські ЗМІ також називали ексречника міністра фінансів Тоні Сайеха, який раніше працював на Fox News і Fox Business. Крім того, розглядалася кандидатура Стіва Кортеса, який зараз входить до складу іспаномовної консультативної ради і виступає експертом для CNN.