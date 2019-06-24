У Казахстані “закрили” місто, біля якого горить арсенал
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Укрінформ
У лікарню Шимкента доставили 10 постраждалих від вибуху в казахстанській Арисі, троє з них у реанімації.
Про це повідомляє Радіо Азаттик.
"В Отирарській районній лікарні в селі Шаульдер надано допомогу 30 людям з Арисі. До міської лікарні № 1 міста Шимкента доставлено близько десятка осіб, троє з них - в реанімації", - йдеться у повідомленні.
Люди намагаються виїхати з Арисі, але автомобільна траса в Арись закрита. Сотні людей ідуть пішки.
Як повідомляв Укрінформ, на одному з військових арсеналів Казахстану поруч з населеним пунктом Арись 24 червня відбулося загоряння, що спричинило вибухи частини боєприпасів. Міноборони направило на місце події спеціально створену комісію для розслідування причин та обставин інциденту.
З Арисі евакуюють жителів. Ведуться пожежні роботи.