У Казахстані горить військовий арсенал, через потужні вибухи евакуюють місто
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Укрінформ
На одному з військових арсеналів Казахстану поруч з містом Арись сталося займання, що спричинило за собою вибухи частини боєприпасів, жертв немає.
Про це повідомляє інформаційний портал Tengrinews з посиланням на заяву Міноборони Республіки Казахстан.
«24 червня на одному з арсеналів ЗС РК, розташованому поруч з населеним пунктом Арись Туркестанської області, сталося займання, що спричинило розриви частини боєприпасів», - йдеться в заяві.
На даний момент повідомлень про жертви і постраждалих немає.
Керівництво Міноборони направило до місця події спеціально створену комісію для розслідування причин і обставин інциденту.
Як зазначає видання, з Арисі евакуюють жителів. Ведуться пожежні роботи.
Фото: Tengrinews.kz