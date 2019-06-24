У Казахстані горить військовий арсенал, через потужні вибухи евакуюють місто

На одному з військових арсеналів Казахстану поруч з містом Арись сталося займання, що спричинило за собою вибухи частини боєприпасів, жертв немає.

Про це повідомляє інформаційний портал Tengrinews з посиланням на заяву Міноборони Республіки Казахстан.

«24 червня на одному з арсеналів ЗС РК, розташованому поруч з населеним пунктом Арись Туркестанської області, сталося займання, що спричинило розриви частини боєприпасів», - йдеться в заяві.

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На даний момент повідомлень про жертви і постраждалих немає.

Керівництво Міноборони направило до місця події спеціально створену комісію для розслідування причин і обставин інциденту.

Як зазначає видання, з Арисі евакуюють жителів. Ведуться пожежні роботи.

Фото: Tengrinews.kz