На релігійному зібранні в Індії обвалився намет: 11 загиблих

Під час проведення релігійної церемонії в індійському штаті Раджастхан від буревію розвалився зведений організаторами намет.

Про це повідомляє Gulf Today із посиланням на місцеву поліцію.

«11 осіб загинули, багато дістали поранення після того як масивний намет, побудований для вірян, що прийшли на релігійну церемонію, розвалився під натиском піщаної бурі», - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці припускають, що загиблих може бути більше, оскільки під час проведення церемонії зібрався величезний натовп.