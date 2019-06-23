У Молдові пояснили, чому олігархам удалося втекти з країни

Влада Молдови стверджує, що не змогла запобігти втечі з країни олігархів, бо в той момент силовики ще не підпорядковувалися новому міністру внутрішніх справ Андрію Нестасе.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«На сьогоднішній день є політична воля - йти вперед, очистити систему і притягати до відповідальності всіх, хто брав участь у захопленні держави, включаючи Плахотнюка, Шора і багатьох інших, хто встиг втекти. На жаль, закрити країну ми не встигли, бо на момент, коли вони виїжджали, поліція ще не підпорядковувалася Андрію Нестасе», - розповів віцеспікер парламенту Молдови Олександру Слусарь.

За його словами, один із чотирьох приватних літаків таки вдалося заблокувати, але основні фігуранти встигли вилетіти з країни. І тільки через деякий час нова влада отримали всі необхідні важелі, аби зупинити втечу.

Слусарь висловив упевненість, що втікачі-олігархи ніде не почуватимуться в безпеці й понесуть заслужене покарання.

Як повідомляв Укрінформ, у процесі передачі влади від Демократичної партії до нової коаліції багатьом молдавським олігархам удалося спішно покинути країну на приватних літаках. Серед них лідер Демпартії Влад Плахотнюк і бізнесмен Ілан Шор (один з головних фігурантів у справі про розкрадання понад мільярда доларів із банківської системи країни). За деякими даними, Плахотнюк перебуває в Лондоні, а Шор вилетів до Ізраїлю.