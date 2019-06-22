Експрем'єр Молдови заявив, що дасть свідчення про розкрадання на мільярд

Колишній прем'єр-міністр Молдови Влад Філат, який відбуває тюремне покарання за корупцію (він був засуджений до 9-ти років в'язниці) виявив готовність надати інформацію про розкрадання з банківської системи країни понад мільярд доларів.

Про це він написав у своєму зверненні до представників парламентської слідчої комісії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Я звертаюся до голови Комісії з розслідування крадіжки мільярда. Я в вашому розпорядженні. Можу надати наявну в мене інформацію і відповісти на питання, що цікавлять. Таке ж повідомлення адресовано і іншим спеціальним парламентським комітетам», - написав експрем'єр.

У своєму зверненні Влад Філат зазначив, що, якби йому вдалося звільнити тодішнього генерального прокурора Валерія Зубка і колишнього губернатора Національного банку Доріна Драгуцана, він упевнений, що вдалося б уникнути банківського шахрайства та багатьох інших речей.

Кілька років тому з банківської системи Молдови було викрадено понад мільярд доларів. В результаті цієї афери збанкрутували три найбільші банки країни - Ощадний банк, Соціальний банк і «UNIBANK». Генеральна прокуратура ініціювала масштабне розслідування - заведено близько 40 кримінальних справ.

Американська компанія KROLL провела власне розслідування, за результатами якого головним фігурантом банківського шахрайства вказано бізнесмена, екс-мера міста Оргеєва, колишнього голову наглядової ради Ощадбанку Молдови Ілана Шора. Однак, звіт американської компанії повністю так і не був оприлюднений, і не були названі всі фігуранти, причетні до банківського розкрадання.