У новому уряді Молдови відставка: пост залишив міністр юстиції

Міністр юстиції Молдови Станіслав Павловський пішов у відставку.

Мотивом для відставки екс-міністр назвав «несумісність особистого характеру», повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Під час роботи над Планом дій в галузі юстиції я виявив багато несумісностей особистого характеру, які, на жаль, згідно з Конституцією Республіки Молдова, унеможливлюють мою діяльність як члена уряду» - заявив Павловський.

При цьому, він не став уточнювати, про яку саме «несумісність» йдеться.

Екс-міністр наголосив, що "будучи юристом з більш ніж 39-річним стажем, з яких 6,5 років в якості судді Європейського суду з прав людини, він ставиться до Конституції, як до« святині, якої потрібно суворо дотримуватись".

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду прийняла відставку, призначивши на цю посаду голову Асоціації за ефективне і відповідальне управління Олесю Стамате.

За словами прем'єра, у неї є досвід роботи у сфері юстиції, внутрішньої політики, а також у реформуванні центрального публічного управління. Відзначимо, що новий уряд Молдови було затверджено парламентом 8 червня нинішнього року.

Фото: facebook.com/stanislav.pavlovschi