Тегеран обіцяє "історичну відповідь" у разі удару США чи їхніх союзників

Іран попередив США та їхніх союзників про серйозні наслідки в разі агресивних дій проти Тегерана. Напруга зростає після того, як 20 червня на іранці збили американський безпілотник.

Як заявив речник Генерального штабу Збройних сил, бригадний генерал Абольфазі Шекарчі, будь-який акт агресії викличе «історичну відповідь», повідомляє Радіо Свобода.

«Воєнна помилка з боку ворога, особливо з боку США й їхніх регіональних союзників, буде дорівнювати підпалові порохової бочки, на якій сидять США зі своїми інтересами, і вкине у вогонь весь регіон», – сказав він агентству «Таснім», що пов’язане з елітним Корпусом вартових Ісламської революції.

Раніше 22 червня це ж агентство цитувало речника Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Мусаві, який високо оцінив збиття безпілотника і заявив, що Іран ніколи не дозволить порушувати свою територіальну цілісність і готовий протистояти будь-яким загрозам.

За повідомленням напівофіційного іранського агентства «Фарс», також 22 червня МЗС Ірану викликало диппредставника Об’єднаних Арабських Еміратів через те, що саме з американської бази в цій країні злетів збитий безпілотник.

Іранські посадовці посилили свою риторику після того, як попереднього дня, 21 червня, президент США Дональд Трамп визнав, що був готовий наказати здійснити воєнні удари по Ірану у відповідь на збиття безпілотника, але змінив думку останньої миті.

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Як писав Трамп у Твітері, військові були в повній готовності і до видання наказу лишалося 10 хвилин, але він відмовився від цього, бо число жертв становило б сотні людей.

Іранська протиповітряна оборона збила американський розвідувальний безпілотний літак Global Hawk 20 червня. Тегеран твердить, що він перебував над територією Ірану. Вашингтон наполягає, що безпілотник був у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Перед тим США звинувачували Іран у низці нападів на танкери в регіоні Ормузької протоки. Тегеран заперечує це.