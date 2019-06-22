Меркель закликає США та Іран до переговорів

Меркель закликає США та Іран до переговорів

Укрінформ
Канцлер Німеччини Анґела Меркель сподівається на мирне закінчення кризи між США та Іраном.

Про це вона заявила в суботу під час релігійного заходу в Дортмунді, повідомляє пресслужба глави уряду.

«Я кажу, що повинні бути не просто надія, потрібно проводити надзвичайно серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення», - сказала Меркель.

Сама канцлер збирається докласти всіх зусиль для пошуку саме такого рішення.

Вона зазначила, що ця тема буде порушена на саміті G20 наступного тижня в Осаці, принаймні на двосторонніх рівнях.

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Раніше в пресслужбі Меркель наголошували на необхідності ретельного аналізу подій у Перській затоці, які призвели до нинішньої ескалації.

Фото: Bundesregierung/Kugler

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