Меркель закликає США та Іран до переговорів

Канцлер Німеччини Анґела Меркель сподівається на мирне закінчення кризи між США та Іраном.

Про це вона заявила в суботу під час релігійного заходу в Дортмунді, повідомляє пресслужба глави уряду.

«Я кажу, що повинні бути не просто надія, потрібно проводити надзвичайно серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення», - сказала Меркель.

Сама канцлер збирається докласти всіх зусиль для пошуку саме такого рішення.

Вона зазначила, що ця тема буде порушена на саміті G20 наступного тижня в Осаці, принаймні на двосторонніх рівнях.

Раніше в пресслужбі Меркель наголошували на необхідності ретельного аналізу подій у Перській затоці, які призвели до нинішньої ескалації.

Фото: Bundesregierung/Kugler