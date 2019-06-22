У Німеччині поліція застосувала перцевий газ проти "кліматичних" активістів

Під час багатотисячної “антивугільної” акції протесту біля німецького Ахена, сталися сутички протестувальників з правоохоронцями, поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це Укрінформу повідомили організатори акції, громадський рух Ende Gelände.

“Під час акцій протесту в районі рейнських бурових шахт активісти вийшли к місцю відкритого кар’єеру Гарзвайлер. Поліція застосувала перцевий газ”.

Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія у своєму Twitter неодноразово попереджала протестувальників про небезпеку проведення акції біля кар’єру, де висота обриву сягає 40 метрів.

Відео: RP ONLINE – WIR SIND NRW

Стражі порядку намагалися не допустити людей місця видобутку, активісти проривалися через кордони. За даними правоохоронців, у сутичках з демонстрантами поранені щонайменше шість поліцейських.

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Ende Gelände вже не вперше проводить акції в цьому місті. Протестувальники намагаються зупинити видобуток вугілля.

.Фото: welt.de