У Німеччині поліція застосувала перцевий газ проти "кліматичних" активістів
Про це Укрінформу повідомили організатори акції, громадський рух Ende Gelände.
“Під час акцій протесту в районі рейнських бурових шахт активісти вийшли к місцю відкритого кар’єеру Гарзвайлер. Поліція застосувала перцевий газ”.
Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія у своєму Twitter неодноразово попереджала протестувальників про небезпеку проведення акції біля кар’єру, де висота обриву сягає 40 метрів.
Відео: RP ONLINE – WIR SIND NRW
Стражі порядку намагалися не допустити людей місця видобутку, активісти проривалися через кордони. За даними правоохоронців, у сутичках з демонстрантами поранені щонайменше шість поліцейських.
Ende Gelände вже не вперше проводить акції в цьому місті. Протестувальники намагаються зупинити видобуток вугілля.
.Фото: welt.de