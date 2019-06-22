НСЖУ засудила атаку на журналістів у Грузії

Національна спілка журналістів України засудила дії грузинського уряду свідомо атакувати журналістів, які під час протестів виконували свої професійні обов’язки.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці уFacebook.

“Не стріляйте у журналістів! Національна спілка журналістів України солідарна із нашими грузинськими колегами та рішуче засуджує дії грузинського уряду свідомо атакувати журналістів, які висвітлювали акції протестів у Тбілісі”, - заявив Томіленко.

За його словами, бути на передовій гарячих подій - це професійний обов'язок та місія журналістів, а не злочин. Глава НСЖУ з вдячністю пригадав підтримку та солідарність, яку виявляли грузинські колеги у часи українського Євромайдану.

“Грузинські колеги, тримайтеся!!!”, - закликав він.

У Тбілісі, Кутаїсі, Руставі та інших містах Грузії пройшли акції журналістської солідарності проти жорстоких розстрілів силовиків під час придушення протестів у столиці країни. Щонайменше у 34 журналістів влучили поліцейські гумові кулі (повний список друкує Грузинська Хартія журналістської етики ).

Учасники мітингів вимагають від влади у найкоротші терміни притягнути до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних структур, які атакували журналістів та перешкоджали їхній професійній діяльності.

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Міжнародна та Європейська федерації журналістів закликають владу Грузії припинити розглядати працівників ЗМІ як мішені та поважати право на свободу слова.

Член МФЖ і ЄФЖ - Незалежна Асоціація грузинських журналістів - закликає парламент розпочати спеціальне розслідування нападів на журналістів.

Фото: Сергій Томіленко, Фейсбук