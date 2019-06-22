Грузинська опозиція анонсувала третю акцію протесту

«На проспекті Руставелі в Тбілісі автомобільний рух відновлено», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, перед будівлею парламенту більше немає ні учасників акції протесту, ні правоохоронців.

Організатори акції закликали знову зібратися перед парламентом сьогодні о 19:00.

Як повідомлялося, вчора біля будівлі парламенту в Тбілісі почалася акція протесту, під час розгону якої постраждали, за даними ЗМІ, 240 осіб, у тому числі 30 журналістів.

Учасники акції вимагають виконання трьох основних вимог до влади, серед яких відставка міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, звільнення затриманих і кримінальне розслідування за фактами незаконного затримання учасників акції, початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів у країні.

Фото: АА