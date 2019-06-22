Протести в Тбілісі: від дій поліції постраждали понад 30 журналістів

Співробітники грузинської поліції розігнали протести з невиправданою жорстокістю, направивши свою агресію, крім іншого, на журналістів, які висвітлювали події.

В результаті 31 співробітник різних грузинських ЗМІ постраждав, йдеться в заяві Хартії журналісткої етики Грузії.

За інформацією Хартії, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями. Приміром, у фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії «Руставі 2» Тамар Багашвілі був зафіксований перелом плеча і їй знадобилася операція. Член служби охорони «Руставі 2» Георгій Сулашвіли втратив око, у нього зламана щелепа і йому знадобилася невідкладна хірургічна операція.

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"Хартія журналістської етики вимагає розслідування кожного з цих випадків, і о 15:00 годин проведе акцію біля МВС з цією вимогою", - повідомляє Грузія онлайн.

Нагадаємо: під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі спецпідрозділи застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждало багато людей. Двом потерпілим, за свідченням лікарів, довелося видалити очі.