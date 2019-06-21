Макрон розповів про вимоги до кандидатів на вищі пости в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон окреслив критерії, яким мають відповідати кандидати на ключові посади в європейських інституціях.

Про це він заявив у п’ятницю під час «національного» брифінгу за підсумками саміту ЄС, який, незважаючи на інтенсивну дискусію, що тривала до пізньої ночі, не зміг дійти згоди навколо представлених кандидатур, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Особисто я хотів би, щоб призначення кандидатів були збалансованими. Я особисто не підтримаю рішення без дотримання гендерного балансу. Ми також потребуємо певного географічного балансу, - зрозуміло, що східні та південні країни також мають бути представлені. Третій критерій – це видатні професійні здібності, досвід, який є необхідним для того, щоб підтримати цей (Європейський) проект. Європа потребує потужного голосу», - зауважив лідер Французької Республіки.

За словами Макрона, швидке, - до 30 червня, - визначення трьох кандидатів на ключові посади в ЄС (йдеться про позиції Президента Європейської Ради, Президента Єврокомісії та керівника Європейського Центробанку), є питанням відповідальності лідерів ЄС та їх інституційної спроможності. Імена кандидатів будуть обговорюватися протягом наступного тижня за допомогою Президента Європейської Ради Дональда Туска з лідерами європейських країн та керівниками політичних груп Європарламенту.

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За процедурою, визначені кандидати для успішного призначення на посади мають отримати більшість голосів під час розгляду Європейською Радою на вищому рівні, а потім – отримати більшість під час голосування в Європейському Парламенті.

Президент Французької Республіки не називав імен, але в ході виборчої кампанії та у кулуарах червневого саміту ЄС найчастіше називалися прізвища представника Європейської народної партії Манфреда Вебера, чинного Першого віце-президента Єврокомісії, представника Соціалістичної партії Франса Тіммерманса та чинного Єврокомісара Маргрете Вестагер, яка представляє Альянс лібералів та демократів.

Всі названі персони були визначені так званими spitzenkandidaten – лідируючими кандидатами власних політичних сил, які набрали більшість голосів за підсумками Європейських виборів у травні поточного року і, відповідно, отримають найбільшу кількість депутатських місць у новому складі Європарламенту.

Поточна ситуація характеризується жорсткою конкуренцією між цими партіями, адже жодна з них не може самотужки формувати керівні структури ЄС, як це відбувалося раніше завдяки багаторічній політичній «монополії» ЄНП, яка у цьому виборчому циклі не встояла.