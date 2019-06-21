Іран виклав знімки уламків збитого американського дрона

Іран виклав знімки уламків збитого американського дрона

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Укрінформ
Іранські державні ЗМІ показали знімки з уламками розвідувального безпілотника США, знищеного силами Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляє у Twitter агенція Tasnim.

Як стверджується, американський безпілотник порушив повітряний простір Ірану та був збитий системою протиповітряної оборони країни.

“Іран показує рештки військового безпілотника США, що був збитий у територіальних водах Ірану. У територіальних водах Ірану були виявлені рештки військового безпілотника США, його було збито системою протиповітряної оборони держави”,- йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану. Він був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” у міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою. Після цього, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським літакам літати у повітряному просторі над контрольованими Іраном Оманською та Перською затоками.

фото: Twitter

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