Іран виклав знімки уламків збитого американського дрона

Іранські державні ЗМІ показали знімки з уламками розвідувального безпілотника США, знищеного силами Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляє у Twitter агенція Tasnim.

Як стверджується, американський безпілотник порушив повітряний простір Ірану та був збитий системою протиповітряної оборони країни.

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

“Іран показує рештки військового безпілотника США, що був збитий у територіальних водах Ірану. У територіальних водах Ірану були виявлені рештки військового безпілотника США, його було збито системою протиповітряної оборони держави”,- йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану. Він був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” у міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою. Після цього, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським літакам літати у повітряному просторі над контрольованими Іраном Оманською та Перською затоками.

фото: Twitter