Чітких підстав для розпуску парламенту Молдови не існувало - Венеціанська комісія

Необхідних умов для розпуску молдавського парламенту 7 і 8 червня не існувало.

Такий висновок оприлюднила у п'ятницю Венеціанська комісія у відповідь на звернення генерального секретаря Ради Європи щодо оцінки конституційності розпуску у Молдові парламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«В ухваленій сьогодні експертами з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи думці йдеться про те, що не існувало чітких умов для розпуску 7 і 8 червня парламенту Республіки Молдова», - заявили у РЄ.

Венеціанська комісія вважає, що Конституційний суд не дотримався власних процедур і принципу рівності сторін, коли ухвалював рішення відносно політичної кризи.

Експерти також відзначили суттєву роль Конституційного суду у своїх діях як неупередженого арбітра для інших гілок влади.

Як повідомляв Укрінформ, 7, 8 і 9 червня цього року Конституційний суд Молдови виніс кілька рішень: про закінчення термінів формування парламентської коаліції і затвердження уряду, про тимчасове відсторонення від посади президента, про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.

Суд визнав також неконституційним обрання спікером парламенту Зінаїди Гречаний, а прем'єром - Майї Санду.

Рішення КС, на думку більшості експертів у галузі конституційного права, стали причиною виникнення найбільшої за роки незалежності Молдови політичної кризи.

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Після врегулювання кризи і мирної передачі влади Конституційний суд анулював усі винесені раніше рішення, заявивши, що і обрання Зінаїди Гречаний спікером, і затвердження нового уряду, а також формування парламентської коаліції - законні, а ухвалені парламентом Молдови рішення легітимні.

Фото: venice.coe.int