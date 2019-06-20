Путін хоче зробити ще простішим надання українцям громадянства РФ

Володимир Путін заявив, що він і далі лібералізуватиме процес надання громадянства громадянам України, які перебувають на території РФ, а також за кордоном і на території України.

"Пряма лінія з Володимиром Путіним" транслюється російськими ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я подивлюся, які треба внести корективи в нормативну базу (РФ, - ред.), щоб питання вирішувалося по суті, а не по папірцях, які неможливо виконати. Треба щоб для громадян України, які перебувають на території Росії, цей процес був ліберальним. Але не тільки на території Росії, але й за кордоном, і на території України. Ми в будь-якому разі будемо лібералізувати цей процес», - сказав Путін.

Як повідомлялося, 1 травня Путін підписав указ про спрощення процесу отримання громадянства для ряду громадян України. Зокрема, йдеться про тих українців, які постійно проживали на територіях окупованого Криму і м.Севастополь і виїхали за межі цих територій до 18 березня 2014 року, та членів їхніх сімей, а також учасників "Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

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24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.