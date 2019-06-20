Путін хоче зробити ще простішим надання українцям громадянства РФ
"Пряма лінія з Володимиром Путіним" транслюється російськими ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я подивлюся, які треба внести корективи в нормативну базу (РФ, - ред.), щоб питання вирішувалося по суті, а не по папірцях, які неможливо виконати. Треба щоб для громадян України, які перебувають на території Росії, цей процес був ліберальним. Але не тільки на території Росії, але й за кордоном, і на території України. Ми в будь-якому разі будемо лібералізувати цей процес», - сказав Путін.
Як повідомлялося, 1 травня Путін підписав указ про спрощення процесу отримання громадянства для ряду громадян України. Зокрема, йдеться про тих українців, які постійно проживали на територіях окупованого Криму і м.Севастополь і виїхали за межі цих територій до 18 березня 2014 року, та членів їхніх сімей, а також учасників "Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".
24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.