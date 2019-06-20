Південна Корея підняла авіацію через бомбардувальники РФ

Два російські військові літаки порушили Ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ) у четвер, що спонукало ВПС країни відреагувати на літаки-винищувачі.

Про це повідомляє Yonhap.

“Бомбардувальники Ту-95 увійшли без попереднього попередження в KADIZ над Східним морем приблизно о 3:37 ранку і залишалися в зоні близько 29 хвилин”, - йдеться у повідомленні.

Військово-повітряні сили Південної Кореї у відповідь підняли декілька літаків, включаючи F-15K, щоб відстежити російські винищувачі і надіслати попереджувальні повідомлення відповідно до інструкцій.

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Раніше у четвер про порушення двома російськими бомбардувальниками Ту-95 свого повітряного простору заявила Японія.