В Італії обвалився житловий будинок, є загиблі

На півночі Італії в місті Горіція у результаті обвалу будинку загинули щонайменше двоє людей, ще один мешканець вважається зниклим безвісти.

Про це повідомляє ANSA.

“Двоє людей загинули, а інша особа зникла безвісти після того, як будівля в північному місті Горіція вчора обвалилася”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, жертвами є подружжя, яке мешкало на верхньому поверсі двоповерхового будинку. Їхні тіла рятувальники витягнули з руїн.

Ще одна людина з інвалідністю, яка проживала на першому поверсі, вважається зниклою безвісти.

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Однією з неофіційних версій обвалу будинку називають витік газу. Однак заступник міського голови Горіції Стефано Серетта заявляє, що досі не знайдено жодних доказів щодо будь-яких проблем у газовій мережі будинку.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: ANSA