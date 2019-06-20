В Італії обвалився житловий будинок, є загиблі
Укрінформ
На півночі Італії в місті Горіція у результаті обвалу будинку загинули щонайменше двоє людей, ще один мешканець вважається зниклим безвісти.
Про це повідомляє ANSA.
“Двоє людей загинули, а інша особа зникла безвісти після того, як будівля в північному місті Горіція вчора обвалилася”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, жертвами є подружжя, яке мешкало на верхньому поверсі двоповерхового будинку. Їхні тіла рятувальники витягнули з руїн.
Ще одна людина з інвалідністю, яка проживала на першому поверсі, вважається зниклою безвісти.
Однією з неофіційних версій обвалу будинку називають витік газу. Однак заступник міського голови Горіції Стефано Серетта заявляє, що досі не знайдено жодних доказів щодо будь-яких проблем у газовій мережі будинку.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Фото: ANSA