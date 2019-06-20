У центрі Страсбурга буревій повалив столітні буки

У центрі Страсбурга сильний буревій вирвав із землі два буки, висаджені ще у 19-му столітті.

Буревій пройшов у французькому регіоні Ельзас у ніч із середи на четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Дерева вирвані у парку на площі Республіки, що у центрі міста. Ці два дерева, що були висаджені у 1883 і 1887.

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Про постраждалих у результаті буревію офіційно не повідомляється. Нині комунальники ліквідовують наслідки негоди.

Фото: DNA