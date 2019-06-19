Шукали 17 років і відпустили: суд у Парижі звільнив ексватажка угруповання ЕТА

Паризький суд прийняв рішення звільнити колишнього лідера угруповання ЕТА, який був заарештований у Франції торік після 17 років переховування.

Про це повідомляє France24.

«Хосе Антоніо Уррутікоечеа Бенгоечеа, колишній лідер баскського сепаратистського терористичного угруповання ЕТА, цієї середи звільнений з-під варти паризьким судом після того, як минулого року був арештований на території Франції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надалі звільнений мусить регулярно з’являтися до поліції для контролю.

Зараз екслідеру ЕТА 68 років і він вважається серйозно хворим. Очолював це баскське угруповання Хосе Антоніо з 1977 по 1992 роки.

Читайте також: У Британії двох неонацистів увʼязнили за погрози принцу Гаррі

Як відомо, угруповання ЕТА, яке поставило собі за мету здобуття незалежності Країною Басків, десятиліттями займалося терористичною діяльністю, переважно на території Іспанії, внаслідок чого загинули сотні людей.