Шукали 17 років і відпустили: суд у Парижі звільнив ексватажка угруповання ЕТА
Укрінформ
Паризький суд прийняв рішення звільнити колишнього лідера угруповання ЕТА, який був заарештований у Франції торік після 17 років переховування.
Про це повідомляє France24.
«Хосе Антоніо Уррутікоечеа Бенгоечеа, колишній лідер баскського сепаратистського терористичного угруповання ЕТА, цієї середи звільнений з-під варти паризьким судом після того, як минулого року був арештований на території Франції», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі звільнений мусить регулярно з’являтися до поліції для контролю.
Зараз екслідеру ЕТА 68 років і він вважається серйозно хворим. Очолював це баскське угруповання Хосе Антоніо з 1977 по 1992 роки.
Як відомо, угруповання ЕТА, яке поставило собі за мету здобуття незалежності Країною Басків, десятиліттями займалося терористичною діяльністю, переважно на території Іспанії, внаслідок чого загинули сотні людей.