У Японії стався сильний землетрус, 26 постраждалих

Двадцять шість осіб дістали поранення в результаті землетрусу магнітудою 6.7, що стався у вівторок увечері в Японії.

Про це повідомляє NHK.

«Двадцять шість осіб дістали поранення в префектурах Ніїгата, Ямагата, Міягі і Ісікава», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько тисячі людей були змушені залишити свої будинки.

Згідно з сейсмологічною службою Японії, землетрус магнітудою 6.7 стався біля узбережжя префектури Ямагата о 22:22 у вівторок на глибині 14 км. Загрози цунамі на узбережжях префектур Ямагата, Ніїгата й Ісікава були скасовані рано вранці в середу.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше того ж дня в іншій японській префектурі Ібаракі стався землетрус магнітудою 5,2.

Фото: Kyodo News