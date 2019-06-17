В Японії стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався в японській префектурі Ібаракі.

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на Метеорологічне Агентство Японії.

“Землетрус магнітудою 5,2 стався в японській префектурі Ібаракі у понеділок”, - йдеться у повідомленні.

Коливання відчувалися о 8 ранку за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 80 км.

Жодного повідомлення про загрозу цунамі не було оголошено.

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Зазначається, що спочатку в Агентстві повідомили про магнітуду 5,4, однак згодом цифра була відредагована до 5,2.

Як повідомлялося, сьогодні біля узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.