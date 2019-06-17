В Японії стався потужний землетрус
Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,2 стався в японській префектурі Ібаракі.
Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на Метеорологічне Агентство Японії.
“Землетрус магнітудою 5,2 стався в японській префектурі Ібаракі у понеділок”, - йдеться у повідомленні.
Коливання відчувалися о 8 ранку за місцевим часом.
Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 80 км.
Жодного повідомлення про загрозу цунамі не було оголошено.
Зазначається, що спочатку в Агентстві повідомили про магнітуду 5,4, однак згодом цифра була відредагована до 5,2.
Як повідомлялося, сьогодні біля узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.