В Індонезії стався потужний землетрус
Укрінформ
Біля узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
“Землетрус магнітудою 5,5 стався за 42 км на південній схід від індонезійського міста Ватубуку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів був зафіксований на глибині 109 кілометрів.
Сам землетрус стався у понеділок близько 6 години ранку за місцевим часом.
Як повідомлялося, в результаті сильних дощів у центральній Індонезії цього місяця виникли повені та зсуви, що змусили десятки тисяч людей залишити свої домівки.