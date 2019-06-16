Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 7,2

Біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

За даними американських сейсмологів, підземні поштовхи відбулися 15 червня о 22:55 за часом UTC (16 червня в 00:55 за київським часом).

Осередок землетрусу знаходився на глибині 34,4 км.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на відстані в 103 км на північний схід від острова Л’Есперанс. Інформації щодо жертв або руйнувань немає.