Біля берегів Чилі стався потужний землетрус

"Землетрус магнітудою 6,5 стався на узбережжя Чилі біля прибережного міста Кокімбо рано вранці в п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр землетрусу - в океані, в 82 км на захід від портового міста Кокімбо. Водночас, попередження про виникнення цунамі не було.

Інформації про жертви, постраждалих або руйнування не надходило.

Як відомо, Чилі знаходиться в так званому "вогняному кільці", що робить країну однією з найбільш сейсмічних у світі. У 2010 році внаслідок руйнівного 8,8-бального землетрусу і, як наслідок, цунамі, загинули 525 осіб, 26 людей зникли безвісти.