У Пентагону зʼявився новий керівник

Патрік Шенаген, в.о. міністра оборони США, припинив свою участь у процесі затвердження на посаді, замість нього очільником Пентагону тимчасово призначений міністр сухопутних військ Марк Еспер.

Про це у Twitter написав Дональд Трамп.

"Виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шенаген, який прекрасно справився з роботою, прийняв рішення не продовжувати свою участь у процесі затвердження на посаді, щоб присвятити більше часу родині", - повідомив президент США.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р

В іншому дописі Трамп подякував Шенагену за службу та назвав нового керівника Пентагону. "Призначаю міністра сухопутних військ Марка Еспера на посаду в.о. міністра оборони. Я знаю Марка і не сумніваюся, що він зробить фантастичну роботу!" - написав президент США.

Як повідомляв Укрінформ, Патрік Шенаген номінально приступив до виконання обов'язків міністра оборони США 1 січня цього року, після того, як президент прийняв відставку генерала Джеймса Меттіса. У травні Трамп офіційно номінував Шенагена на посаду глави Пентагону, для чого було необхідно пройти слухання в Сенаті та затвердження загальним голосуванням. Доти Шенаген служив заступником міністра оборони США.