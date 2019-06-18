Радниця Трампа підготує зустріч із Путіним і піде з посади - журналіст

Спеціальний помічник президента США Дональда Трампа та старший директор з питань Європи й Росії Фіона Хілл залишить свою посаду наприкінці серпня.

Про це повідомив журналіст The New York Times Пітер Бейкер у Twitter.

“Фіона Хілл, радниця Трампа з питань Європи й РФ на Раді національної Безпеки США, залишить свою посаду наприкінці серпня”, - написав він.

Бейкер додав, що таким чином Хілл пропрацює 2,5 роки на посаді радниці американського президента.

За словами журналіста, на час перебування Хілл на посаді прийшовся бурхливий період у відносинах між США й Росією, а останнім її серйозним завдання стане участь у підготовці зустрічі між Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20 в японській Осаці, що має відбутися наступного тижня.

Бейкер також зазначив, що Хілл замінить Тім Моррісон, який минулого року був призначений до Ради національної безпеки на посаду радника зі зброї масового знищення та біологічного захисту.

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На думку журналіста, таким чином Трамп хоче змістити акцент у відносинах з Москвою, щоб більше говорити про контроль над озброєннями, зокрема про можливу угоду США-Росія-Китай, яка б могла замінити Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, про призупинення дії якого Президент Дональд Трамп оголосив 1 лютого 2019 року через порушення Росією його умов.