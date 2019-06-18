У Торонто під час параду чемпіонів НБА сталася стрілянина, є постраждалі

“Четверо людей були поранені під час масових заходів, присвячених святкуванню першої перемоги “Торонто Репторс” на чемпіонаті НБА в понеділок вдень”, - йдеться у повідомленні.

Постраждалі отримали серйозні поранення, але, на щастя, небезпеки для життя немає.

Як зазначив начальник поліції Торонто Марк Сондерс, правоохоронці заарештували трьох людей і вилучили дві одиниці вогнепальної зброї. Двоє людей були заарештовані у зв'язку зі стріляниною, третя особа - у зв'язку з іншим злочином. Деталей Сондерс не наводив.

Інцидент стався, коли величезний натовп зібрався на площі Натана Філліпса, щоб відсвяткувати перемогу баскетбольного клубу “Торонто Репторс” у фіналі НБА.

Стрілянину також прокоментував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який був присутній під час стрілянини на сцені. “Я сподіваюся, що всі постраждалі в результаті сьогоднішнього нападу швидко одужають, і я хотів би подякувати поліції Торонто за те, що діяли так швидко. Ми не дозволимо цьому акту насильства зіпсувати дух сьогоднішнього параду”, - написав він у Twitter.

Окрім Трюдо на сцені були присутні мер Торонто Джон Торі та баскетболісти. Через інцидент церемонію ненадовго перервали, але пізніше продовжили.

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Як повідомлялося, команда "Торонто Репторс" перемогла "Голден Стейт Ворріорс" в шостому матчі фінальної серії плей-офф і вперше в історії стала чемпіоном північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА). Це єдиний клуб Канади в НБА. Раніше кращим досягненням представника Атлантичного дивізіону був вихід до півфіналу плей-офф в сезоні 2015/16.