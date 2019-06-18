У Торонто пройшов парад чемпіонів НБА

У канадському Торонто відбувся чемпіонський парад переможців НБА сезону-2018/19.

Тисячі городян 17 червня вітали баскетбольну команду “Торонто Репоторс”, яка вперше у своїй 24-річній історії виграла фінал НБА. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Фінальна зустріч проти “Голден Стейт” проходила в Окленді (штат Каліфорнія) і завершилася з результатом 114:110 на користь баскетболістів "Торонто Репторс" (рахунок у серії 4:2). Поєдинок переглянули 7,7 млн канадців. Понад 40% населення країни переглядали бодай частину вирішального матчу фіналу. А в самому Торонто переможний поєдинок дивилися 80% мешканців.

Відеорепортаж Global News з місця події:

Нагадаємо, "Торонто Репторс" завдав поразки "Голден Стейт Ворріорс" в шостому матчі фінальної серії плей-офф і вперше в історії став чемпіоном північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА). Це єдиний клуб Канади в НБА. Раніше кращим досягненням представника Атлантичного дивізіону був вихід до півфіналу плей-офф в сезоні 2015/16.